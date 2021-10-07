Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян не признает себя виновным в хищении около $4,5 млн, совершении фальсификаций и общественно опасных действий, передает ТАСС со ссылкой на адвокатов экс-главы военного ведомства республики.

"Господин Тоноян не согласен с обвинениями, поскольку его обвиняют в совершении действий, которых он не совершал. После ухода с поста министра Тоноян воздержался от комментариев, учитывая государственную тайну, интересы национальной безопасности и межгосударственных отношений Армении. Сегодня также он ставит эти интересы выше собственных интересов и, обладая большим объемом информации, он не использует ее для собственной защиты", - отмечается в заявлении.

30 сентября суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Тонояна сроком на два месяца. В отношении экс-главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС.