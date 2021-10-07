Журналистов не пустили в суд на дело генерала МНБ
В Бакинском Военном суде проходит подготовительное заседание по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников управления Вусала Алиева, Ясина Мамедова, Сахиба Алекперова.
Как сообщает haqqin.az, судебное заседание под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева проходит за закрытыми дверями. Представителей СМИ не допустили в зал для слушания.