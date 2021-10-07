Пограничный кризис: Индия и Китай обвиняют друг друга

Переговоры между Индией и Китаем по урегулированию пограничного конфликта провалились, сообщает Reuters.

МИД Индии сообщил, что в воскресенье 10 октября прошла встреча между представителями обеих стран, однако «добиться прогресса в переговорах не удалось». Ведомство обвинило Китай в односторонних попытках изменить статус-кво.

«Индия продолжала настаивать на необоснованных и нереалистичных требованиях», - заявил в свою очередь представитель западного командования армии Китая Лун Шаохуа.