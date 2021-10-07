Пограничный кризис: Индия и Китай обвиняют друг друга
Переговоры между Индией и Китаем по урегулированию пограничного конфликта провалились, сообщает Reuters.
МИД Индии сообщил, что в воскресенье 10 октября прошла встреча между представителями обеих стран, однако «добиться прогресса в переговорах не удалось». Ведомство обвинило Китай в односторонних попытках изменить статус-кво.
«Индия продолжала настаивать на необоснованных и нереалистичных требованиях», - заявил в свою очередь представитель западного командования армии Китая Лун Шаохуа.
Напомним, что с прошлого года тысячи военных с обеих сторон столкнулись в регионе Ладакх, который является объектом споров между двумя ядерными державами. Во время конфликта погибли около 20 солдат индийской армии. По различным данным, Китай также понес потери.
Отметим, что в 1962 году между двумя странами началась война за спорные территории, в которой Индия понесла поражение, а Китай занял стратегически важный регион Аксайчин, связав таким образом два региона — Синьцзян и Тибет. В Индии до сих пор считают эти территории частью своего региона Ладакх. Границы, образовавшиеся после войны, так и не демаркировали, и проблема спорных территорий до сих пор не разрешена.