Тезисы Медведева: России не стоит иметь дело с нынешней Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в газете "Коммерсант" статью, в которой в пяти тезисах объясняет, почему России не стоит разговаривать с нынешним руководством в Киеве.

По мнению Медведева, украинские руководители - несчастные люди, пребывающие в поиске самоидентификации и сочиняющие новую историю, в то время как их президент, "имеющий определенные этнические корни", вынужден лавировать между разными силами и "совершать моральное сальто-мортале", чтобы удержаться у власти.

Далее он заявляет, что украинское руководство не самостоятельно, а находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от США (ссылается на статью Путина), в то время как Америке от Киева ничего не нужно, кроме тотального сдерживания России. Так что "нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном".

По мнению Медведева, тут он опирается на собственный "домайданный опыт" общения с украинскими коллегами, нынешнее руководство Украины заинтересовано лишь в личном обогащении, не задумываясь о государственных интересах, а потому вести с ними диалог контрпродуктивно.

В четвертом тезисе бывший президент РФ называет украинское руководство необязательными и ненадежными людьми, которые в любой момент готовы изменить политический курс.

И в завершение следует вопрос: что делать? Медведев дает на него исчерпывающий ответ: ничего, просто ждать, когда в Украине появится вменяемое (с точки зрения Москвы) руководство, готовое выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Кремлем. "Россия умеет ждать, - подводит итог Медведев, - мы люди терпеливые".