В сгоревшем доме в Баку нашли тело ребенка
В Пираллахинском районе Баку в пятиквартирном одноэтажном доме общей площадью 215 кв.м произошел пожар.
Согласно данным, представленным на сайте МЧС Азербайджана, пожар площадью 155 кв.м, был потушен подразделениями пожарной охраны. В ходе операции по локализации возгорания сотрудниками МЧС были спасены два жителя дома. Затем спасателями было обнаружено тело Алескерова Эмиля Элькина оглы, 2015 года рождения.
В настоящее время выясняются причины возгорания, ведется расследование.