Биткоин опять подорожал
Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance.
Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance.
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