Биткоин опять подорожал

Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance.