Замминистра культуры скостили срок до 4 с половиной лет

На заседании под председательством судьи Эльмара Рагимова в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно решению, срок наказания для бывшего замминистра культуры сокращен до 4 лет 6 месяцев.

Отметим, что ранее решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Рафик Байрамов был осужден на восемь лет лишения свободы.

Напомним, Рафик Байрамов был задержан в мае 2020 года в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности в Министерстве культуры. Рафику Байрамову было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, присвоении финансовых средств и подлоге. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.