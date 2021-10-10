Москва признает «Талибан»?

Движение "Талибан" ведет переговоры с Россией о признании его правительства и взаимном открытии посольств. Об этом сказал замминистра информации и культуры во временном афганском кабинете министров Забиулла Муджахид в интервью ТАСС.

"В первую очередь, речь идет о дипломатических отношениях, без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно. Мы ведем переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и открытии посольств. Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества", – сказал Муджахид, выразив надежду, что Россия примет участие в восстановлении Афганистана, пострадавшего в результате боевых действий в течение последних десятилетий.