У Муталибова проблемы со здоровьем

У экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова возникли проблемы со здоровьем. Об этом Муталибов заявил в интервью журналистам, которые попросили его прокомментировать общественно-политическую ситуацию.

83-летний последний руководитель ЦК Компартии Азербайджана и первый президент независимого Азербайджана Аяз Муталибов с 2011 года проживает в Баку. Муталибов был свергнут с власти Народным Фронтом Азербайджана в результате госпереворота в 1992 году. До 2011 года экс-президент проживал в Москве.