Выходцев из Чечни подозревают в шпионаже в Турции

Задержанные в Турции шесть человек с российскими паспортами являются выходцами из Чечни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции. Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие спецслужбы задержали шесть человек с паспортами РФ по подозрению в шпионаже. По данным канала, рейды проводились в Стамбуле и Анталье. О национальности задержанных тогда не сообщалось.

Также стало известно, кроме российских паспортов, силовики нашли у задержанных оружие. Злоумышленники, по предварительным данным, планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже».

В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией с задержанием в Турции шести граждан.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может прокомментировать данные о задержании в Турции россиян, так как не располагает такой информацией.