Аяз Муталибов: «Мы вернемся в Ханкенди и Ходжалы»

Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов заявил, что внимательно следит за визитами президента Ильхама Алиева в Карабах и по возможности слушает его выступления.

«Политика президента полностью одобряется. Политика эта направлена на решение всех проблем. Надеюсь, что так оно и будет», - заявил Аяз Муталибов.