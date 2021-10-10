Аяз Муталибов: «Мы вернемся в Ханкенди и Ходжалы»
Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов заявил, что внимательно следит за визитами президента Ильхама Алиева в Карабах и по возможности слушает его выступления.
«Политика президента полностью одобряется. Политика эта направлена на решение всех проблем. Надеюсь, что так оно и будет», - заявил Аяз Муталибов.
Экс-президент в то же время подчеркнул, что настороженно относится к некоторым вопросам: «Знаете, армяне очень коварны. Но мы следим за событиями, посмотрим, что будет. В любом случае нужно с уверенностью смотреть в будущее. Лично я уверен, что мы продолжим побеждать, не сомневаюсь в этом. Мы вернемся в Ханкенди и Ходжалы, а армяне пусть остаются при своем мнении».
Муталибов полагает, что, если кто-то из армян в Карабахе примет азербайджанское гражданство, он получит право там жить, иначе и быть не может.