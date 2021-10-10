Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике 2021 года присуждена Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гидо Имбенсу за новое понимание рынка труда и выводы о причинах и следствиях вмешательства в ход вещей естественных причин.

К примеру, как влияет на будущий процесс обучения ребенка дата его рождения. Между детьми родившимися 31 декабря и 1 января всего неколько часов разницы, но школьное обучение они начинают с разницей практически в год. Влияние таких естественных причин на будущее человека - одна из тем исследований лауреатов этого года.

Дэвид Кард родился в Канаде, Джошуа Ангрист - в США, Гидо Имбенс - в Нидерландах. Все трое ученых работают в США.

Нобелевская премия по экономике единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Лауреатами прошлого года стали американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон за разработку теории аукционов.