Глава МИД Ирана едет в Баку

В Иране на фоне напряженности, возникшей между Тегераном и Баку заявили о скором визите министра иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиана в Азербайджан.

Согласно данным агентства Mehrnews, визит главы внешнеполитического ведомства должен состояться в ближайшее время, однако, с какой именно программой едет, Абдоллахиан не сообщается.

По его словам, держать в центре внимания своих соседей, в том числе и северных, - один из приоритетов внешней политики нового иранского правительства.

"Армения и Азербайджан - хорошие соседи Ирана, поэтому мы не можем работать против любого из них. Внешняя политика Ирана сбалансированна", - сказал Абдоллахиан, добавив, что собирается посетить Азербайджан в удобное время.

