Знаменитый Форт Боярд находится в аварийном состоянии

Известный по одноименной телепередаче Форт Боярд находится в аварийном состоянии из-за сильных волн, заявили в департаменте совета Приморской Шаранты.

Как сообщает ведомство, каменному форту, построенному в 19 веке, требуется капитальный ремонт, который может обойтись властям Франции в несколько миллионов евро. «Если не предпринимать быстрых шагов, Форт Боярд может оказаться в серьезной опасности», - заявил глава департамента Сильви Марсилли.

Отметим, что Форт Боярд прославился после выхода одноименного телешоу в 1990 году.