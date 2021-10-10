Байрамов и Чавушоглу переговорили о ситуации в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в понедельник встречу на полях юбилейного форума Движения неприсоединения в Белграде.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана сообщили, что на встрече министры обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также текущей ситуации в регионе.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

«Провел встречу с моим братом, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На сей раз в Белграде. Обсудили двусторонние отношения и подготовку к запланированному на 12 ноября в Стамбуле саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета)», - написал Чавушоглу в Twitter.

Страны-члены Тюркского Совета - Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Туркменистан пока еще не является членом структуры. Венгрия имеет статус страны-наблюдателя.