Евгений Бай, автор haqqin.az 15:12

Награждение главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Нобелевской премией мира стало камнем, брошенным в застойное политическое болото России. Круги после этого пошли мощные и они будут расходиться еще долго. Известие о награждении журналиста вызвало и в России, и за рубежом противоречивые, часто диаметрально противоположные отклики. Одни говорят, что решение норвежских парламентариев было мудрым. Они решили таким образом поддержать свободу слова в России, которая, переживает, прямо скажем, не лучшие времена. А Дима Муратов (я как человек, который несколько лет сотрудничал с «Новой» могу обращаться к нему на «ты») — удивительной стойкости человек, который никогда не прогибался под «начальников», ни разу никого не испугался и не предал память убитых своих коллег — Анны Политковской, Юрия Щекочихина и еще четверых сотрудников газеты, он сумел добиться почти невозможного — создать и сохранить честную независимую газету, искренне болеющую за всех россиян, а не только за «правильных граждан». Газету, которая за все годы — почти три десятилетия выступала за права человека.

Другие говорят, что Муратов, конечно, отличный руководитель и честный человек, но его не бросали за решетку, ни репрессировали, ни высылали из страны, как Алексея Навального или белорусских женщин - Светлану Тихановскую и Марию Колесникову — вот они и должны были получить Нобеля как самоотверженные борцы за мир и свободу. Радует, говорят эти люди, только то, что премия не досталась Грете Тунберг с ее вечно раззявленным от негодования ртом, не бюрократам из ВОЗ, которых подозревают в сексуальном насилии и не активистам из движения Black Lives Matter, что заставляли добропорядочных белых граждан целовать свои ботинки. Наиболее резко высказался известный российский политолог Сергей Медведев. «ХХ век ничему не научил коллективный Запад, - пишет он. — Вся та же трусость, компромисс и растерянность перед наглой силой. Я уже давно ничего от Запада не жду, но все равно чувствую себя преданным». Свой пост Медведев заканчивает наотмашь: «Мои поздравления коллегам из «Новой». И соболезнования всем нам». На «коллективном Западе» - тот же разброс мнений. «Washington Post» в своей редакционной статье поддержала решение Нобелевского комитета наградить Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса. Издание пишет, что кандидатов на столь престижную премию всегда множество. И, если выбирать между политиками, то перед комитетом всегда есть опасность выбрать того, кто сегодня борется за мир, а потом, получив власть, развязывает войну. (Примеров сомнительных наград Нобелевского комитета – немало, и среди них - награждение «авансом» Барака Обаму в 2009, только что победившего на выборах президента страны, которая в то время вела две войны). Поэтому избрание независимых журналистов, считает влиятельная газета – решение вполне взвешенное. Применительно к России речь идет о единственном независимом СМИ, а награждение его главного редактора воспрепятствует тому, чтобы власти объявили его «врагом народа» - «иностранным агентом» - что стало широко применяемой в последние месяцы практикой. Но есть и другие, совершенно зубодробительные мнения. Агентство Bloomberg под заголовком «Он не Навальный» публикует колонку своего штатного обозревателя Леонида Бершидского, который буквально камня на камне не оставляет от решения Нобелевского комитета. Ссылаясь на расследование, проведенное еще в 2019 году российским СМИ «Проект», колумнист пишет о связях приближенного к Владимиру Путину главы «Ростеха» Сергея Чемезова с некоторыми российскими «либералами» вроде Муратова.

Из того расследования, о котором сейчас напоминает Bloomberg, стало известно, что «Новую газету» финансирует близкий друг Чемезова, владелец компании Yota Сергей Адоньев, то есть, по сути это издание на коште у Кремля. И этим, в частности объясняется то, что Муратова с получением премии поздравил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Россия – сложная страна, - констатирует обозреватель Boomberg. По его словам, «иностранцам трудно понять, как главный редактор издания, чья риторика выглядит исключительно направленной против режима и чьи публикации не отражают какой-либо стратегии Кремля может быть другом с людьми Путина». И эта дружба, говорит он, особенно поразительна, учитывая, что речь идет о стране, где бросают за решетку реальных диссидентов. А заканчивает свой негодующий пост российский журналист следующим образом: «Неосведомленность иностранцев является важным ресурсом режима Путина». Но, как бы то ни было, эта «неосведомленность» вдруг начала приводить к довольно неожиданным, если еще не событиям, то прогнозам в России. В последнее время независимые российские политологи сетовали, что оппозиция страны оказалась без действующего лидера. Одни, как Навальный оказались в тюрьме, другие неволе предпочли эмиграцию. И в результате на следующих президентских выборах 2024 года оппозиция не сможет выставить единого сильного кандидата. И тут у ряда таких политологов в один миг вырвался крик: «Так вот же он, это Дмитрий Муратов». И вот уже несколько дней подряд после награждения Нобелевского комитета в России всерьез обсуждают, сможет ли он стать таким кандидатом.