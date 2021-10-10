В Австрии новый канцлер

Церемония состоялась в канцелярии главы государства в Вене. Шалленберг, который с 1997 года работает в системе МИД Австрии, стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве нового канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца, передает ТАСС.

Новый канцлер родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Вырос в Индии, Испании и Франции, где находился из-за командировок отца.

9 октября Себастьян Курц объявил, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием оставляет пост канцлера Австрии, но остается лидером АНП и займет кресло председателя ее фракции в Национальном совете (нижняя палата парламента).