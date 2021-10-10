Еще одно жесткое предупреждение МИД Ирана в адрес Азербайджана

Тегеран ни с кем не шутит по поводу своей безопасности, все об этом знают. Как сообщает агентство IRNA, заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Куда бы Израиль ни вошел, он приносит с собой нестабильность и терроризм. Мы сказали об этом Баку. Израиль хочет видеть регион нестабильным. Тегеран и Баку должны проявлять осторожность, чтобы третьи страны не вмешивались в их отношения. Мы не потерпим присутствия Израиля ни в одной соседней стране», — заявил Хатибзаде.

Говоря о транзитных маршрутах, представитель иранского МИД подчеркнул, что иранские грузы должны доставляться до места назначения без проблем.