Премьер-министр Израиля: присутствию Ирана надо положить конец
Израиль продолжит предпринимать действия, чтобы свернуть иранское военное присутствие в Сирии. С таким заявлением выступил во время посещения Голанских высот премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.
"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Иранцам там нечего делать, их приключениям на нашей северной границе нужно положить конец", - цитирует ТАСС высказывания израильского премьера.