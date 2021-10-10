Жители Галы требуют: дайте нам газ

«Передвижную приемную» акции «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» по многочисленным обращениям развернули в жилом массиве Хашахун (поселок Гала, Хазарский район), и в течение двух часов сотрудники ПО выслушали проблемы и предложения местных жителей, сказали в haqqin.az в пресс-службе ПО.

Граждане, принявшие участие в акции, заявили, что лишены доступа к природному газу, отметили что у них имеются проблемы с дровами в качестве альтернативного источника топлива, попросили провести к ним линии газоснабжения.

Каждое обращение зарегистрировано и будет направлено гендиректору ПО Руслану Алиеву. Изучив сложившуюся ситуацию, гендиректор примет решение по данному вопросу.