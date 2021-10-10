Заявления Макрона ударили по французскому бизнесу

На фоне напряженности в отношениях из-за провокационных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, представители частного сектора Алжира намерены разорвать торговые связи с 500 французскими компаниями, сообщает Anadolu.

В Ассоциации подрядчиков Алжира заявили, что выступают против любых действий, “наносящих ущерб истории и имиджу Алжира” и призвали власти страны пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Францией.

Отмечается, что Ассоциация алжирских подрядчиков, в которую входят около 2000 компаний, задействованных в сфере строительства, ирригации и торговли, работает над созданием национальной НПО, которая будет заниматься вопросами разрыва экономических отношений с любыми государствами, «которые не уважают Алжир».