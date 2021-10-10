Закир Гасанов понаблюдал за военными учениями на Каспии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства ознакомились с ходом командно-штабных учений Военно-морских сил, начавшихся в понедельник.

Командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бекиров доложил, что на учениях будут выполняться задачи по охране энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Отмечается, что основная цель учений - повышение практических навыков командиров и штабных офицеров по оперативному принятию решений и эффективному использованию имеющихся сил при организации и ведении боевых действий, а также повышение знаний и навыков личного состава.