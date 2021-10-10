Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса обновлено
Известный спортивный журналист, заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу скончался вечером 11 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили Report родственники самого журналиста.
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17:30
Состояние известного в прошлом телевизионного журналиста, а ныне заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу критически тяжелое, сообщает ТƏBİB.
По информации, полученной из Yeni klinika, Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО. Его легкие не функционируют.
Ранее объявлялось, что Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заразившегося коронавирусом журналиста. Его мать, Зохра Гусейнова, обратилась к первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, попросив оказать помощь в связи с лечением сына.