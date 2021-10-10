Ильхам Алиев создал Государственное морское и портовое агентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области морского транспорта.

Согласно документу, на основе Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также юридических лиц публичного права "Центр безопасности мореплавания" и "Управление транспорта и технического управления" создается юридическое лицо публичного права "Государственное морское и портовое агентство" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Уставный капитал госагентства составляет 6 млн 228,052 тыс. манатов. Госагентство будет участвовать в формировании, реализации и развитии государственной политики в области морского транспорта на территории Азербайджана, осуществлять регулирование и контроль в этой области, обеспечивать безопасность мореходства, защиту жизни и здоровья людей на море, охрану морской среды, а также принимать меры по обучению моряков, участвовать в государственном регулировании деятельности в морских портах и оказывать услуги, связанные с безопасностью мореплавания (навигация и маяк, проводник, канал, якорь, сборка судов).

Для общего руководства и контроля деятельности агентства создается правление в составе председателя и трех заместителей.