Пакистан заявил, что США должны смириться с «Талибаном»

«События в Афганистане продолжают развиваться и никто не знает, чем они закончатся. Тем не менее нынешнее правительство талибов хочет признания, поэтому у США нет другого выбора, кроме как сотрудничать с ними», заявил в интервью премьер-министр Пакистана Имран Хан.

По его словам, Афганистан – торговый коридор между Пакистаном и другими азиатскими странами, поэтому уход США из региона создаст много проблем.

Премьер-министр опасается, что без поддержки США, Афганистан может столкнуться с гуманитарной катастрофой, которая может обернуться крахом страны и последующего вторжения ИГИЛ на ее территорию.

«Мир должен сотрудничать с Афганистаном, иначе в «Талибане» могут появиться экстремисты. Движение все еще находится в санкционном списке США, поэтому не имеет доступа к активам на сумму более чем 9 миллиардов долларов. Поскольку половина населения находится за чертой бедности, а 75% бюджета зависят от иностранной помощи, то гуманитарная катастрофа – вопрос времени», - заявил Имран Хан.