Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в области государственной поддержки развитию предпринимательства.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, объединяются ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и «Фонд поддержки предпринимательства» (SIF) и на их базе создается публичное юридическое лицо «Фонд развития бизнеса» (ABIF).

Целью создания ПЮЛ является: привлечение инвестиций в ненефтяной сектор, оптимизация систему управления в области господдержки бизнеса, усиления координации. Все имущество АИК и SIF переходит на баланс ABIF.

В обязанности нового фонда будет входить оказание поддержки развития ненефтяного сектора, а также оказание финансовой поддержки бизнесу в этом направлении.

Управлять фондом будет Наблюдательный совет, состоящий из 9 человек, а также правление в составе 5 человек.

Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок представить президенту Азербайджана предложения по возврату льготных кредитов, выданных со стороны SIF субъектам предпринимательства; оздоровлению действующих кредитов и регулирования токсичными активами. Кабинету министров Азербайджана также поручено подготовить проект устава Фонда и представить предложения по размеру уставного фонда.