Мадат Гулиев налаживает связи с Сербией

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в ходе встречи сторонами было подписано Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия.

Затем Мадат Гулиев встретился с руководителем оборонно-промышленного комплекса “Югоимпорт” Югославом Петковичем. В рамках визита также были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана находится с официальным визитом в Сербии для участия в выставке вооружения и военной техники “Партнер-2021”, которая пройдет в Белграде с 11 по 14 октября.