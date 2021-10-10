Ильхам Алиев создал AYNA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании электронной системы «AYNA» с целью повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта.

В указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что целью создания данной системы является повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта и расширение применения инновационных решений, оказание услуг в сфере автомобильного транспорта в электронной форме, а также повышение доступности данных.