Ильхам Алиев создал AYNA
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании электронной системы «AYNA» с целью повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта.
В указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что целью создания данной системы является повышение качества пассажирских и грузовых перевозок в сфере автомобильного транспорта и расширение применения инновационных решений, оказание услуг в сфере автомобильного транспорта в электронной форме, а также повышение доступности данных.