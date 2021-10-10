Новая напряженность между Индией и Пакистаном

«Пять индийских солдат из пограничного патруля армии Индии были убиты на хребте Пир-Панджал, находящийся на спорной территории между Индией и Пакистаном», - передает слова одного из правительственных чиновников индийской армии.

Официальные представители Индии пока не комментируют инцидент.

По информации чиновника, имя которого не разглашается, патруль попал в засаду во время проведения контртеррористической операции.

Ранее индийская армия заявляла, что вооруженные боевики пытались перебраться через спорную границу из Пакистана в Джамму и Кашмир. Пакистан, в свою очередь, отрицает помощь боевикам, которые появляются в управляемой Индией части Кашмира.