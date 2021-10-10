Путин активно готовится к саммиту СНГ
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить взаимодействие на постсоветском пространстве в преддверии саммита СНГ.
"У нас 15 октября состоится саммит СНГ, в этой связи хотел бы с вами поговорить и посоветоваться по некоторым аспектам нашего взаимодействия с партнерами, друзьями, союзниками на постсоветском пространстве, с государствами Содружества независимых государств", - сказал Путин.
Саммит СНГ состоится в Минске.