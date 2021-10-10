Ильгар Рагимов избран вице-президентом Международной спортивной федерации слепых

Отчетно-выборная конференция данной организации проходит в эти дни в Иордании. Ильгар Рагимов как кандидат на пост вице-президента рассказал о своей платформе, особо отметив, что в случае избрания будет пропагандировать ценности IBSA и приложит все усилия для более плодотворного сотрудничества между членами Федерации.

Также президент НПК Азербайджана рассказал о поддержке паралимпийскому спорту в нашей стране, о привлечении слабовидящих людей к спорту, создании для них необходимых условий, обеспечении работой и решении других социальных проблем. Он напомнил о проведении в Азербайджане различных соревнований для слепых и готовности организовывать подобные турниры и в будущем.

После выступления состоялись выборы, и Ильгар Рагимов стал вице-президентом IBSA.

Напомним, паралимпийская сборная Азербайджана триумфально выступила на недавней Паралимпиаде в Токио, показав фантастический результат: 14 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.