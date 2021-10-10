Махмудова возглавила представительство Европейского банка в Азербайджане

"Я рада руководить операциями ЕБРР в Азербайджане, стране, обладающей большим потенциалом, чтобы стать чемпионом по "зеленому" переходу в портфеле банка. "Зеленый" переход - это огромный вызов для каждой страны, и мы можем помочь Азербайджану в его усилиях. Наша цель - обеспечить эффективное и долгосрочное финансирование, при этом отдавая приоритет частному сектору", - сказала Камола Махмудова.

Новым руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане назначена Камола Махмудова. Об этом сообщает Тренд.

Махмудова является гражданкой Узбекистана и Великобритании, ранее занимала руководящие должности в Программе содействия торговле (TFP) ЕБРР. С 2009 года она осуществляет миссию в глобальном масштабе, возглавляя расширение банка на Ближнем Востоке, Северной Африке и Кипре.

ЕБРР - институциональный инвестор в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,2 миллиарда евро в 177 проектов в стране. Основные направления деятельности банка охватывают развитие ненефтяного сектора страны, укрепление местных банков и увеличение инвестиций в "зеленую" экономику.