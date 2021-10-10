Людям придется привыкнуть к дорогим продуктам

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, рост стоимости ингредиентов, таких как крупы и масла, привел к тому, что мировые цены на продукты питания достигли 10-летнего максимума.

После пандемии цены на продукты неизбежно вырастут и людям придется привыкнуть больше тратить на еду, сказал руководитель одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, известного своим кетчупом Heinz. Об этом пишет Би-Би-Си.

По словам главы Kraft Heinz Мигеля Патрисио, его компания была вынуждена поднять цены в нескольких странах из-за роста инфляции практически везде в мире.

Во время пандемии во многих странах сократилось производство сырья, от сельскохозяйственных культур до растительных масел. Локдаун и карантин привели к ограничению как производства, так и распространения готовой продукции.

В связи с возобновлением экономического роста поставщики не успевают за растущим спросом, что ведет к повышению цен. Повышение заработной платы и цен на энергоносители также увеличило нагрузку на производителей.

Потребителям придется привыкнуть к более высоким ценам на продукты питания, учитывая, что население мира растет, а количество земель, на которых можно выращивать продукты питания, - нет.

В более долгосрочной перспективе предстоит усовершенствовать технологии для повышения эффективности фермерских хозяйств.

На этой неделе PespsiCo предупредила, что также ожидает роста затрат практически на все, от транспортировки до сырья, и заявила, что дальнейшее повышение цен вероятно в начале следующего года.