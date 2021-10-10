Узбекистан и США обсуждают Афганистан

Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в понедельник, 11 октября, встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам Грегори Миксом.

По информации МИД Узбекистана, на встрече особое внимание было уделено ситуации в Афганистане, в частности гуманитарной обстановке, а также совместным мерам по экономическому восстановлению этой страны.

Конгрессмены приветствовали активное участие Узбекистана в организации эвакуации граждан зарубежных стран из Афганистана, осуществлении гуманитарной помощи афганскому народу.