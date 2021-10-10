Как сообщили в пресс-службе Минтруда, в ходе встречи с участниками программы министр отметил, что по поручению президента Ильхама Алиева после окончания Отечественной войны семьям шехидов и ветеранов войны была оказана социальная поддержка, а также обеспечено их трудоустройство.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев осмотрел предприятия и хозяйства, созданные на основе программы самозанятости для семей шехидов в Гяндже и Самухском районе.

По его словам, в послевоенный период к программе самозанятости были привлечены 5 320 семей шехидов и ветеранов, а также лиц, пострадавших от армянского террора. Они создали небольшие хозяйства за счет активов, предоставленных в рамках программы. Более 2 000 человек из этих категорий обеспечены подходящей им работой. В этом году ведется работа над созданием малых предприятий и хозяйств на основе программ самозанятости для 16 тысяч человек. Основную часть участников программы составляют семьи шехидов и ветераны. В настоящее время идет процесс обеспечения их активами в виде товаров, материалов и оборудования.

Были осмотрены небольшое кузнечное предприятие, созданное для отца шехида Самира Абдуллаева, Ильхама Абдуллаева, пчеловодческая ферма для отца шехида Эльвина Мамедзаде, Ильхама Мамедова, и животноводческая ферма Ильгара Гумбатова, отца шехида Нуреддина Гумбатова.

Участники программы заявили, что будут развивать созданные для них предприятия, и поблагодарили президента Ильхама Алиева за заботу и поддержку.

Следует отметить, что в этом году 109 человек в Гяндже и 63 человека в Самухе были вовлечены в программу самозанятости и создали небольшие семейные хозяйства.