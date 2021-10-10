Джемаль Бустани, автор haqqin.az 19:48

В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Скупость официальных комментариев об этой встрече подтверждает наличие серьезных противоречий в ирано-сирийских отношениях. Стороны старались как могли убедить окружающий мир в том, что в их союзе все прекрасно и безоблачно, что он семимильными, буквально, шагами идет к новым сияющим вершинам, и ничто не способно ему помешать.

«Международная дипломатическая атмосфера, как показала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в сентябре нынешнего года, серьезно изменилась в пользу Сирии», - радостно сообщал Абдоллахиан «дорогому брату» Башару. Широко улыбаясь в ответ, тот говорил об общей победе, предстоящем подъеме и «сокрушительном падении западной оси». И такое благолепие продолжалось ровно до того момента, когда глава иранской дипломатии и сирийские президент не оказывались за закрытым дверями. Там-то, на переговорах с глазу на глаз, и происходило то главное, что сегодня составляет суть отношений Ирана и Сирии – то есть, нарастающие между ними противоречия. Башар Асад кто угодно, но только не глупец, поскольку такие в ближневосточном, а конкретнее – в сирийском террариуме, попросту не выживают. И потому он прекрасно понимает, что если еще четыре-пять лет назад союз с Ираном был для него спасительным лекарством, то за последние годы оно превратилось в яд, отравляющий Сирию. Скажу больше – если раньше сирийская оппозиция жила лозунгом «Смерть Асаду!», то теперь к нему добавилось продолжение: «Смерть иранским оккупантам!». И когда Абдоллахиян с «дорогим братом» Башаром ликовали по поводу ухода американцев из Афганистана – им впору было бы задуматься, что для миллионов сирийцев их режим ничуть не лучше, чем для Талибана и афганского народа было присутствие США.