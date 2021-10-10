Ульвия Худиева, собкор 20:10

Как известно, основным источником дохода большинства фермеров в Губа-Хачмазском регионе является выращивание яблок. В прошлом году азербайджанские фермеры собрали очень хороший урожай, что в итоге привело – увы, с законами рынка не поспоришь! - к существенному снижению цен на яблоки. В итоге многие фермеры понесли значительные убытки, а некоторые и вовсе не могли сбыть свой урожай. В нынешнем году ситуация - диаметрально противоположная. Сильная жара, проблемы с орошением и нашествие вредителей посевов отрицательно сказались на урожайности. Не повезло фермерам и в сезон сбора фруктов, который из-за непрекращающихся проливных дождей никак не назовешь интенсивным.

Фермеры-садоводы рассказали корреспондентам haqqin.az, что из-за низкой урожайности им пришлось отказаться от выращивания знаменитых сортов губинских яблок в пользу более плодоносных и стойких к вредителям зарубежных сортов. «Сегодня многие наши фермеры понесли серьезные убытки, - жалуется фермер Юсиф Нухбалаев из села Алексеевка. - Чтобы хоть как-то покрыть расходы, мы пытались продать выращенные яблоки хотя бы по 70 копеек за килограмм. Но больше 45 копеек нам никто не давал. Из-за засухи расплодились вредители. Лекарства против них малоэффективны и слишком дороги. Все это негативно сказалось на качестве яблок…» Нухбалаев также сетует на низкую покупательскую способность населения, возросшие расходы на ящики для фруктов и аренду мест на рынках. «В прошлом году мы собрали урожай в 100 тонн, но из-за переизбытка товара резко упали цены. В этом году цены хорошие, но яблок, как назло, мало. А потому большую их часть вывозят на рынки России – там спрос на азербайджанские яблоки намного выше, соответственно, и цены привлекательнее», - говорит Нухбалаев. Другой фермер, Шахин Хыдыров, также жалуется на низкую урожайность. По его словам, наибольший ущерб садам связан с дефицитом орошения. Нормальная урожайность наблюдалась лишь в садах и в деревнях, расположенных на берегах рек. Не пожелавший назвать себя фермер из Хачмаза жаловался на завышенные требования крупных торговых сетей, из-за которых фермерам приходится увеличивать использование специальных препаратов для выращивания «стандартизированных» яблок. «Маркеты задают определенные параметры: мол, нам нужны яблоки только определенных размеров, - объясняет фермер. - А, чтобы выполнить эти требования, приходится все чаще и интенсивнее использовать специальные лекарственные препараты. Если раньше мы обрабатывали ими деревья 4-5 раз за сезон, то сегодня приходится делать это уже по 9-10 раз. Что, естественно, повышает наши и без того немалые расходы…»

Фермер из села Биринджи Нюгеди Губинского района Мубариз Надыров, наоборот, доволен ситуацией, сложившейся на рынке яблок. По его словам, в нынешнем сезоне удалось собрать хороший урожай, а рыночные цены для фермеров вполне приемлемы. Что неудивительно, если учесть, что в селе Биринджи Нюгеди при поддержке государства была вырыта субартезианская скважина и налажена система капельного орошения. В результате в саду Надырова площадью порядка пяти гектаров наблюдается стабильно высокая урожайность и это касается не только яблок, но также персиков и груш. По словам фермера, на хорошие сорта яблок покупатель всегда найдется. Сам Надыров выращивает французский сорт, который продает на рынке по 1-1,2 маната за килограмм. От традиционных для Губы сортов отказался и фермер Алик Керимов, который выращивает только японский сорт «Сакурай». Крупные, «калиброванные» японские яблоки он продает по цене 2,5 маната за кг, а более мелкие - за 1,5 маната. «Маркеты постоянно направляют нам заказы, - делится Керимов. - Эти яблоки, в отличие от сорта «Голден», могут храниться в холодильниках до марта-апреля. В моем саду - 700 деревьев сорта «Сакурай». И я вполне доволен как урожайностью, так и рыночными ценами на яблоки». Учитывая неоднократные жалобы фермеров-садоводов на некачественные лекарственные препараты для обработки деревьев, haqqin.az попросил прокомментировать ситуацию сотрудника Научно-исследовательского института фруктоводства и чаеводства, доктора аграрных наук Бабакиши Гулиева.