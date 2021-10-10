Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:32

Тридцать лет он строил карьеру в северокорейской разведке. Дослужился до старшего полковника, получал ордена, ворочал миллионами нелегальных средств и был беззаветно предан делу чучхе. Но в 2014 году Ким Кук-сон понял, что сверхлояльность режиму и прежние заслуги не дают гарантий безопасности в Северной Корее. А потому спланировал и организовал свой побег в Южную Корею, забрав с собой свою семью. «Выбрал свободу», - как говорили про таких как он пропагандисты на Западе в период холодной войны. «Но счастье потерял навсегда», - добавляли разбирающиеся в теме люди. Поскольку перебежчику, как он ни старайся и какие бы важнейшие темы не сдавай, веры не будет никогда.

Жить под страхом возмездия со стороны бывших «своих» и постоянного подозрения со стороны «своих» нынешних – тяжкий груз. Как следствие – алкоголизм, психические расстройства и недолгий век. Старший полковник Ким Кук-сон – редкое счастливое исключение. Поскольку после своего перехода на сторону Южной Кореи и добровольной сдачи всего, что знал, всего, к чему был допущен во время работы в северокорейской разведке – «остался в рядах», то есть – стал советником сеульских спецслужб. И вот теперь, спустя семь лет после побега, он, получив на то официальную санкцию, начал публично рассказывать о «лаборатории дьявола», как сам Ким Кук-сон называет мир специальных служб Северной Кореи. А знаний о ней за тридцать лет работы у него накопилось более чем достаточно, один эпизод драматичнее другого, а порою – и фантастичнее. «Группа террора» делает подарки вождям В 2009 году, кода Ким Чен Ын готовился стать преемником папы, Ким Чен Ира, перенесшим инсульт и постепенно отходящим от дел, один из руководителей северокорейских спецслужб, генерал Ким Ён Чхоль предложил создать новую спецслужбу, которая занималась бы организацией террористических актов и ликвидаций, «поднимающих статус» нового молодого северокорейского лидера. Так возникло «Генеральное разведывательное бюро», первым делом которого стала подготовка ликвидации Хван Чан Ёпа. Человека, долгое время бывшего доверенным советником Ким Чен Ира, архитектором и идеологом его внешней политики. Но в 1997 году Ёп, утратив милость вождя и опасаясь за свою жизнь, бежал в Южную Корею. Скандал был знатный, северокорейская элита смутно, заперевшись в ванных и включив воду от прослушивания невнятно бурчала о том, что «солнцеликий Ким» утратил бдительность и пригрел змею на груди, потев с этого места других «достойных». Что вот какие гадки свили себе гнездо в ЦК Трудовой партии Кореи, и вообще – один ли был Хван Чан Ёп, может, это целая затаившаяся организация.

Ким Чен Ыну за папу было обидно, и он отдал приказ о ликвидации, лично курируя ее подготовку. Правда, что-то пошло не так и два провалившихся ликвидатора – майоры северокорейской разведки до сих пор находятся в южнокорейской тюрьме. Правда, своего они все же добились – через два месяца после их задержания Хван Чан Ёп скончался от сердечного приступа, не выдержав стресса, так что у Пхеньяна есть повод интриговать, говоря, что в Сеуле «взяли не тех». Год спустя, в начале 2010-го, южнокорейский военно-морской корабль «Чхонан» затонул после попадания торпеды, а в ноябре того же года был обстрелян южнокорейский остров Йонпхён, в результате чего двое солдат и двое гражданских лиц были убиты. «Все это было личным приказом Ким Чен Ына. И каждый раз руководством Генерального разведывательного бюро оформлялось как подарок любимому вождю, что ему доставляло удовольствие», - свидетельствует Ким Кук-сон. «Грязные доллары» Пхеньяна В вопросах финансирования специальных операций и добывания денег для проектов любимого Вождя, северокорейские спецслужбы действовали с той же непринужденностью, как и в отношении его политических противников. В 1990-х, когда в стране наметилась катастрофическая нехватка продовольствия, а Ким Чен Ир призывал нацию «сплотиться перед трудным маршем», перед разведкой Северной Кореи была поставлена задача» любыми способами собрать «революционные средства» для великого Вождя всего корейского народа. Партия сказала: «Надо!» – разведка ответила: «Есть!». И в 1993 году Ким Кук-сон доставил в Пхеньян трех иностранных специалистов, которые на базе 715-го учебного центра связи ЦК Трудовой партии Кореи организовали лабораторию по производству наркотиков – от героина до метафметамина. С тех пор наркоторговля и северокорейская разведка идут рука об руку, оказывая в этом вопросе помощь даже венесуэльскому Мадуро. А вырученные деньги идут на счета ЦК и лично «любимых вождей» - сначала Ким Чен Ира, теперь – его достойного сына Ким Чен Ына. «Торговцы всякой разной смертью» и северокорейский след в Иране На фоне наркоисторий северокорейских разведчиков, заслуженно получивших международную репутацию «отмороженных на всю голову», с середины 90-х прошлого столетия Пхеньян, используя свои спецслужбы, активно вышел на черный рынок вооружений.