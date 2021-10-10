Министром иностранных дел Чехии может стать тот, кто снес памятник маршалу Коневу
Глава муниципалитета района Прага-6 Ондржей Коларж, выступивший инициатором демонтажа в чешской столице памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, может стать министром иностранных дел в правительстве, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Об этом сообщает ТАСC со ссылкой на Seznam.
Кандидатура Коларжа рассматривается на переговорах о формировании кабмина между партийной коалицией "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", а также объединением в составе Пиратской партии Чехии и центристского движения "Старосты и независимые". Им принадлежит 108 из 200 кресел в нижней палате парламента.