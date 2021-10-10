Чаша терпения Эрдогана переполнилась. Турция готовится к спецоперации
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о "переполненной чаше терпения" Турции из-за последних вылазок террористов в Сирии, Анкара в ближайшее время ликвидирует эту угрозу своими силами.
"Нападения на наших военных и последние вылазки курдских террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии.", - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.