Турецкая лира продолжает падение
Курс турецкой лиры упал в понедельник до 9,00 за доллар, обойдя предыдущий рекордный минимум (8,95), который был зафиксирован 29 сентября, сообщает агентство Bloomberg.
Курс турецкой лиры упал в понедельник до 9,00 за доллар, обойдя предыдущий рекордный минимум (8,95), который был зафиксирован 29 сентября, сообщает агентство Bloomberg.
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