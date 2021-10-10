Европа меняет лицо наш комментарий
Причем достаточно стремительно. Уже известно, что Ангелу Меркель во главе правительства Германии сменит мужчина, и это будет, скорее всего, лидер СДПГ Олаф Шольц. А вот перемен в руководстве Австрии и Чехии мало кто ожидал, но они случились. В итоге целых три далеко не самых последних страны Евросоюза обновляют власть.
Германия самая крупная европейская величина, но и перемены тут, в общем, запланированные. Ангела Меркель еще три года назад объявила, что не будет больше федеральным канцлером, так что вся интрига была только вокруг того, кто именно сменит ее у руля ФРГ. Все меньше сомнений в том, что это будет нынешний вице-канцлер и министр финансов, лидер социал-демократов Шольц.
Задача у него будет непростая: соответствовать планке, заданной Меркель за 16 лет во главе страны. При этом и члены правительственной коалиции будут достаточно капризные: «зеленые» и свободные демократы. А вот христианские демократы, показавшие худший в партийной истории результат, и это при том, что Ангела Меркель остается самым популярным политиком в стране, будут менять руководство ХДС, в надежде, что к следующим выборам удастся вернуть доверие избирателей.
Соседняя Австрия не собиралась менять власть, выборы тут прошли всего лишь два года назад. Но случился большой политический скандал. На канцлера Себастьяна Курца пало подозрение в использовании государственных финансов для покупки удобных для власти результатов опросов общественного мнения и статей, где правительство подано в выгодном свете.
Канцлер подал в отставку, но свою вину не признал и намерен остаться работать в парламенте в качестве главы фракции Австрийской народной партии, а его близкий соратник, вчерашний министр иностранных дел Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии.
Таким образом Себастьян Курц пытается выйти из скандала с наименьшими потерями для своей политической силы. Прокуратура, однако, не намерена останавливаться, и, если доказательства уголовных правонарушений приобретут весомую силу, досрочных выборов не избежать.
А вот Чехия хотя и проводила очередные выборы, ничто вроде бы не предвещало поражения правящей партии премьера Андрея Бабиша ANO, все опросы ставили ее на первое место. Однако подсчет показал, что лидером стала правоцентристская коалиция SPOLU («Вместе»): 27,78% против 27,14% у ANO. Третье место у коалиции, в которую вошли Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" и партия "Свобода и прямая демократия", у них 15,6%. Они и образуют со SPOLU новую правящую коалицию. Петр Фиала, лидер правоцентристов, и возглавит, судя по всему, новое правительство.
Правда, случилась еще одна неожиданность: президента страны Милоша Земана увезли после встречи с Бабишем в реанимацию, у него обострились старые болезни. А ведь именно президент Чехии руководит процессом переговоров о создании нового правительства. Может случиться так, что Андрею Бабишу придется задержаться на посту премьер-министра, поскольку необходимо нужно будет вносить какие-то изменения в процедуру смены власти из-за недееспособности президента. Нужно надеяться на лучшее, но Чехии реально грозит смена еще и главы государства. Вот уж действительно никто совсем не ожидал. В 1998-2002 годах Земан руководил правительством, а с 2013 был президентом. Бабиш премьер с 2017 года. Чехии предстоят действительно заметные перемены.
Так что персональный состав европейских лидеров действительно меняется прямо на глазах. Придется привыкать к новым лицам и именам.