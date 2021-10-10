Причем достаточно стремительно. Уже известно, что Ангелу Меркель во главе правительства Германии сменит мужчина, и это будет, скорее всего, лидер СДПГ Олаф Шольц. А вот перемен в руководстве Австрии и Чехии мало кто ожидал, но они случились. В итоге целых три далеко не самых последних страны Евросоюза обновляют власть.

Германия самая крупная европейская величина, но и перемены тут, в общем, запланированные. Ангела Меркель еще три года назад объявила, что не будет больше федеральным канцлером, так что вся интрига была только вокруг того, кто именно сменит ее у руля ФРГ. Все меньше сомнений в том, что это будет нынешний вице-канцлер и министр финансов, лидер социал-демократов Шольц.

Задача у него будет непростая: соответствовать планке, заданной Меркель за 16 лет во главе страны. При этом и члены правительственной коалиции будут достаточно капризные: «зеленые» и свободные демократы. А вот христианские демократы, показавшие худший в партийной истории результат, и это при том, что Ангела Меркель остается самым популярным политиком в стране, будут менять руководство ХДС, в надежде, что к следующим выборам удастся вернуть доверие избирателей.

Соседняя Австрия не собиралась менять власть, выборы тут прошли всего лишь два года назад. Но случился большой политический скандал. На канцлера Себастьяна Курца пало подозрение в использовании государственных финансов для покупки удобных для власти результатов опросов общественного мнения и статей, где правительство подано в выгодном свете.

Канцлер подал в отставку, но свою вину не признал и намерен остаться работать в парламенте в качестве главы фракции Австрийской народной партии, а его близкий соратник, вчерашний министр иностранных дел Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии.