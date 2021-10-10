Тамилла Ибрагимова: «Деньги я налично передала в руки чиновнику по имени Зульфали»

На сегодняшнем заседании был продолжен допрос учредителя ЖСК FF-2011 Тамиллы Ибрагимовой, ранее заявлявшей, что в период с 2013 по 2015 годы она трижды утверждала свое разрешение на строительство.

Напомним читателям, что Р.Гулиев обвиняется в том, что дал компании FF-2011 разрешение на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141 и строительства на его месте многоэтажных жилых домов.

«В СМИ пишут, будто здания по адресу Диляра Алиева, 141 снесла я, - сказала Тамилла Ибрагимова. – Но у меня на руках было официальное разрешение на строительство. Никто в Государственном Комитете по архитектуре и градостроительству не указывал мне на ошибки. Гаджибала Абуталыбов сам работал неправильно. Если бы это было не так, он бы позвал руководителей строительных компаний и указал им, в какой форме нужно строить дома. Когда я была на приеме у Гаджибалы Абуталыбова, то спросила его, кто такой Расим Гулиев, из-за подписи которого у меня возникли такие серьезные проблемы. Он сказал, что такого быть не может, поскольку после смерти Рауфа Панахова он дал полномочия Расиму Гулиеву подписывать официальные документы».

Тамилла Ибрагимова пожаловалась суду, что ни один чиновник ни разу не сказал ей, что документы на строительство не в порядке. В противном случае, она бы отложила все дела.

«Теперь я не знаю, что мне делать! – воскликнула Ибрагимова. - В последний раз, когда я была на приеме у Гаджибалы Абуталыбова, он сказал, что документ упразднил лично Эльдар Азизов. После чего я подала в суд на Эльдара Азизова. Но в Государственном Комитете по архитектуре и градостроительству работал человек, сказавший мне тогда, чтобы я не лезла в это дело…».

Выступивший на заседании суда представитель Исполнительной власти Баку заявил, что Управление архитектуры и градостроительства было выведено из состава ИВ еще в 2018 году. А подпись Расима Гулиева на документе, санкционировавшем снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141 и строительство на его месте многоэтажных жилых домов, была поставлена позднее.

Сам Расим Гулиев утверждает, что скандальный документ, разрешающий строительство, он лично не готовил, а только подписал.

«Это распоряжение пришло ко мне уже готовым, в папке. В 2015 году компания FF-2011 уже имела разрешение на строительство. Я даже не знаю, зачем понадобилось распоряжение, подписанное мной лично?»

Тогда представитель ИВ Баку спросил Расима Гулиева, почему он подписал распоряжение, если в этом не было необходимости?

«Мне представили, я и подписал, - ответил Расим Гулиев. - Просто доверился сотрудникам Управления по архитектуре и строительству».

Косвенно слова Гулиева подтвердила и глава компании FF-2011 Тамилла Ибрагимова, заявившая на суде, что для строительства жилых домов по улице Д.Алиевой ей не нужно было распоряжение за подписью Расима Гулиева.

«Какая разница, чья подпись стоит?! – недоуменно воскликнула Тамилла Ибрагимова. - Мне нужны были документы, и я получила их еще в 2015 году. Поручение о переселении людей было дано Исполнительной властью города Баку. Работы по строительству были напрямую поручены моей компании. Деньги за снос дома и переселение жильцов я в наличной форме передала сотруднику ИВ Баку по имени Зульфали. Я успела выкупить свыше 40 квартир, и продолжала этот процесс. А потом мне сказали, что этот участок земли продан другому человеку…»

Следующее заседание суда по делу назначено на 18 октября.