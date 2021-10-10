Бывший серый кардинал Кремля: произойдет ядерная война

Сурков попытался спрогнозировать, как будет выглядеть мировое политическое устройство в будущем. По его прогнозу, ближайшие 100 лет станут временем «активного дележа и «колонизации» киберпространства».

Бывший помощник президента России , экс-заместитель главы администрации президента Владислав Сурков , которого называли «серым кардиналом» и «тенью Путина», написал статью «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года». Статья опубликована в издании «Актуальные комментарии».

В контексте этого генерального процесса произойдет несколько войн (в том числе, кажется, ядерная) за американское наследство. А в его итоге образуется новая система глобального распределения господства и подчинения.

Сурков спрогнозировал, что «дальнейшее развитие технологий и кризис парламентаризма спровоцируют цифровизацию политической системы, из-за чего возникнет «высокотехнологичное государство — безлюдная демократия».

Главной особенностью безлюдной демократии станет резкое снижение роли человеческого фактора в политическом процессе. Вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену. А выйдут на нее машины.

Вот что еще, по мнению Суркова, будет происходить в будущем:

- сильно возрастет влияние владельцев IT-корпораций;

- возникнут «экологические диктатуры», правительства которых введут принудительное ограничение потребления под давлением экологических проблем;

- вслед за ограничением потребления произойдут «восстания воинствующих шопоголиков, гедонистов и консьюмеристов»;

- некоторые небольшие страны нарастят «мощные кибернетические ресурсы» и смогут оказывать влияние на крупные государства;

- в интернете возникнут «виртуальные республики», население которых будет состоять из цифровых двойников реальных людей и ботов.