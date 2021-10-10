Эрдоган: Турция берет на себя ведущую роль борца с глобальным изменением климата
Президент Турции Р.Т.Эрдоган в своем телеобращении коснулся усилий Турции в борьбе с глобальным изменением климата. Он подчеркнул, что Турция “полна решимости взять на себя ведущую роль в разрешении этого сложнейшего кризиса, с которым столкнулось человечество”.
Турецкий президент добавил, что для достижения этой цели власти Турции намерены поставить “революцию зеленого развития” в центр всей своей деятельности.
Глава государства призвал все сегменты турецкого общества, от “политических партий до частного сектора и неправительственных организаций, поддержать исторический проект “Зеленое развитие”.
Президент Эрдоган сообщил также, что власти страны приняли решение переименовать Министерство окружающей среды и градостроительства Турции в Министерство по вопросам окружающей среды, градостроительства и изменения климата.