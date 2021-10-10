Россия предупреждает: чума может проснуться
Риски распространения чумы начали возрастать в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.
Сейчас в мире наблюдается увеличение случаев чумы. Это риски сегодняшнего дня, пояснила руководитель Роспотребнадзора.
Попова добавила, что экстренное реагирование на случаи возникновения чумы в настоящее время становится очень важным моментом.
Вспышки чумы могут возникать из-за изменения климата, который влияет на ареал обитания животных, являющихся переносчиками заболевания. Так вспышки заболевания и изменения климата связал иммунолог, специалист по инфекционным заболеваниям Владислав Жемчугов, его слова приводит KP.RU.
Он отметил, что чума является антропозоонозной инфекцией, то есть общей для животных и людей. Носителями этой болезни являются сурки, суслики, и другие грызуны, которые могут жить недалеко от обжитых человеком мест.
«Ближайшие к нам территории — это Казахстан, Алтай, Прикаспий, Кавказ. А переносчиками чумы являются блохи. Если рядом юрта или дом человека, то заболевание через укус блохи может перейти с грызунов на человека», — объяснил специалист.
В случае изменения климата меняется и ареал обитания животных-переносчиков. То же происходит и из-за активной деятельности людей на территории животных.
«Понимаете, миру известно всего 10 процентов микробов, живущих на Земле, только их мы знаем «в лицо и по имени». А 90 процентов микроорганизмов живут сами по себе, пока их не тронули», — добавил иммунолог.