Россия предупреждает: чума может проснуться

Риски распространения чумы начали возрастать в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Сейчас в мире наблюдается увеличение случаев чумы. Это риски сегодняшнего дня, пояснила руководитель Роспотребнадзора.

Попова добавила, что экстренное реагирование на случаи возникновения чумы в настоящее время становится очень важным моментом.

Вспышки чумы могут возникать из-за изменения климата, который влияет на ареал обитания животных, являющихся переносчиками заболевания. Так вспышки заболевания и изменения климата связал иммунолог, специалист по инфекционным заболеваниям Владислав Жемчугов, его слова приводит KP.RU.