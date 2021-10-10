Два генерала из "банды Махмудова", двое судей и два разных подхода заметки на полях
Недавно Бакинский военный суд приступил к двум автономным процессам по делам двух генералов упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики. Имя одного из них - генерал Низами Ширинов, бывший начальник Управления военной контрразведки МНБ, имя второго - генерал Мовлан Шихалиев, бывший начальник Следственного управления министерства.
Оба экс-генерала, взятые под стражу в декабре прошлого года, через пять лет после серии арестов по нашумевшему «делу МНБ», предстали перед судом по обвинению в получении взяток на миллионы долларов, полученных с помощью угроз, шантажа, запугивания и пыток.
На первом слушании по делу генерала Ширинова его адвокаты подали ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, против чего выступило обвинение. По утверждению прокурора, в материалах 13-томного уголовного дела Ширинова нет ничего конфиденциального. Эти материалы нельзя также отнести к категории военных или государственных тайн, поскольку речь идет только о преступлениях, связанных с взяточничеством и коррупцией.
Судья Джамал Рамазанов счел довод обвинения убедительным и принял решение проводить слушания в открытом формате, что логично: генерал Ширинов хоть и отвечал в своем ведомстве за осуществление контрразведывательной деятельности в военных структурах государства, на самом деле направлял основные усилия, а также деятельность своих подчиненных, на создание коррупционных схем, организацию похищений и примитивное вымогательство с использованием физической силы и психологических угроз, что никак не назовешь военной тайной.
Сегодня же начался судебный процесс по делу Мовлана Шихалиева, который, по решению судьи Бакинского военного суда, Эльбая Аллахвердиева, будет проходить в закрытом режиме, без журналистов и представителей общественности.
А вот тут логика прослеживается с трудом. Почему судебные процессы над двумя отставными генералами, совершившими, к тому же, одинаковые уголовные преступления, будут проходить в разных режимах гласности? Если причина в намерении предотвратить утечку конфиденциальной информации, то отдел, возглавляемый Шириновым, был куда более секретным, нежели управление Шихалиева. Следовательно, причина не в этом.
Еще больше озадачивает тот факт, что Ширинов «заработал» на шантаже и вымогательствах не менее 14 миллионов долларов (по мнению экспертов, реальная цифра генеральского «навара» может быть во много раз выше), а Шихалиев, судя по показаниям свидетелей - на порядок меньше. Если все дело в масштабах присвоенного, то, скорее уж, в закрытом режиме должен проходить процесс над Шириновым, а не Шихалиевым.
И вот тут необходимо напомнить читателям, что в 2015 году Шихалиев уже был одним из фигурантов расследования и даже содержался под арестом, но в итоге, несмотря на многочисленные показания против него, которые давали как потерпевшие, так и обвиняемые по «Делу МНБ», смог уйти от уголовной ответственности.
Из чего на ум приходит единственная версия, хоть как-то объясняющая, почему слушания по делу Шихалиева будут закрытыми: не исключено, что в ходе судебного разбирательства могу прозвучать истинные причины, а также конкретные имена людей, усилиями которых Мовлан Шихалиев был выведен из-под занесенной над его головой карающей руки правосудия…
Что же, будем наблюдать!