Фархад Мамедов, отдел информации 22:45

Недавно Бакинский военный суд приступил к двум автономным процессам по делам двух генералов упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики. Имя одного из них - генерал Низами Ширинов, бывший начальник Управления военной контрразведки МНБ, имя второго - генерал Мовлан Шихалиев, бывший начальник Следственного управления министерства. Оба экс-генерала, взятые под стражу в декабре прошлого года, через пять лет после серии арестов по нашумевшему «делу МНБ», предстали перед судом по обвинению в получении взяток на миллионы долларов, полученных с помощью угроз, шантажа, запугивания и пыток.

На первом слушании по делу генерала Ширинова его адвокаты подали ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме, против чего выступило обвинение. По утверждению прокурора, в материалах 13-томного уголовного дела Ширинова нет ничего конфиденциального. Эти материалы нельзя также отнести к категории военных или государственных тайн, поскольку речь идет только о преступлениях, связанных с взяточничеством и коррупцией. Судья Джамал Рамазанов счел довод обвинения убедительным и принял решение проводить слушания в открытом формате, что логично: генерал Ширинов хоть и отвечал в своем ведомстве за осуществление контрразведывательной деятельности в военных структурах государства, на самом деле направлял основные усилия, а также деятельность своих подчиненных, на создание коррупционных схем, организацию похищений и примитивное вымогательство с использованием физической силы и психологических угроз, что никак не назовешь военной тайной. Сегодня же начался судебный процесс по делу Мовлана Шихалиева, который, по решению судьи Бакинского военного суда, Эльбая Аллахвердиева, будет проходить в закрытом режиме, без журналистов и представителей общественности.