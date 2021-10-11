Сабир Рустамханлы призвал обсудить рост цен, а депутаты приняли закон о независимости парламентский час
Сегодня, под председательством спикера Сахибы Гафаровой, состоялось очередное заседание пленарной сессии Милли Меджлиса. И хотя обсуждался только один законопроект, из-за большого количество записавшихся на выступления и дебаты продлились до позднего вечера.
После утверждения повестки дня, слово для выступлений по текущим вопросам было предоставлено депутатам. По содержанию депутатских речей можно представить условную карту государственной и социальной проблематики, на которой сфокусировано внимание и инициативы избранников народа.
Так депутат Сабир Рустамханлы выразил озабоченность стремительным ростом цен в Азербайджане и предложил провести экстренное заседание парламентского Комитета, чтобы с помощью экспертов выяснить, насколько обоснована с финансовой и экономической точек зрения сегодняшняя дороговизна в республике.
Депутат Эльшан Мусаев поднял проблему сел в Загатала, пострадавших от мощных селевых потоков, которые нанесли местным фермерам колоссальный ущерб. Депутат призвал правительство активизировать работы по срочному строительству защитных дамб, а также рассказал коллегам о проблемах нескольких изолированных сел в Загатальском районе, лишенных нормальных дорог, интернета и даже сотовой связи.
Запомнилась речь депутата Айдына Мирзазаде, отметившего недопустимость заявлений депутатов парламента Ирана, в которых демонстрируется неуважение к территориальной целостности Азербайджанской Республики.
«Я призываю спикера парламента Ирана принять меры в отношении этих депутатов, - заявил возмущённый А.Мирзазаде. - Когда наш депутат Бахруз Магеррамов сделал непозволительный выпад в адрес Исламской Республики Иран, он был немедленно наказан дисциплинарной Комиссией. А иранские депутаты безнаказанно говорят об Азербайджане, что попало!..»
Затем спикер Сахиба Гафарова сообщила, что стоящий в повестке дня пленарного заседания законопроект «О Дне Независимости» представлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Суть законопроекта - в предложении объявить 28 мая «Днем Независимости», а 18 октября – «Днем Государственной Независимости»
Комментируя законопроект, представленный президентом Азербайджанской Республики, заместитель председателя парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев раскрыл причину, по которой так важно объявить 28 мая «Днем независимости».
«Именно в этот день мы стали независимым государством, - подчеркнул Гудрат Гансангулиев. - То, что государственное управление осуществлялось тогда в форме республики, вопрос, по сути, второстепенный. Тогда в Азербайджане не было государства, чтобы его свергнуть и объявлять республикой. Азербайджанская Республика, как государство, была объявлена 28 мая 1918 года. Вот почему мы называем этот день «Днем Независимости». А 18 октября 1991 года мы восстановили нашу независимость. Хочу сказать людям, которые занимаются в соцсетях всевозможными манипуляциями на эту тему, что с исторической точки зрения объявление независимости неизмеримо более важное событие…»
Отметим, что манипуляции, упомянутые депутатом, исходят от группы оппозиционеров, выразивших недовольство предложением переименовать День Республики.
“Объявление 18 октября Днем восстановления независимости я считаю правильным шагом, однако не было необходимости переименования 28 мая в «День независимости», - заявил депутат Эркин Гадирли, являющийся членом партии «Республиканская Альтернатива» (REAL). - Понятное дело, что этот день считается Днём независимости. Но впервые было создано государство в форме республики. Мы на протяжении многих лет делали упор на республиканство, нежели на независимость. Поэтому, я не считаю правильным убирать из названия праздника слово «Республика».
После выступления всех записавшихся депутатов, законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
В ходе заседания был также рассмотрен проект решения об избрании членов парламентского Комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, членом которого был избран депутат Азай Гулиев.
Примечательно, что на завтра, 12 октября, также созвано заседание Милли Меджлиса. В повестке дня единственный вопрос – рассмотрение законопроекта «О Дне независимости» во втором чтении.