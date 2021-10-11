Мурад Самедов, парламентский корреспондент 11 октября 2021, 23:30

Сегодня, под председательством спикера Сахибы Гафаровой, состоялось очередное заседание пленарной сессии Милли Меджлиса. И хотя обсуждался только один законопроект, из-за большого количество записавшихся на выступления и дебаты продлились до позднего вечера. После утверждения повестки дня, слово для выступлений по текущим вопросам было предоставлено депутатам. По содержанию депутатских речей можно представить условную карту государственной и социальной проблематики, на которой сфокусировано внимание и инициативы избранников народа. Так депутат Сабир Рустамханлы выразил озабоченность стремительным ростом цен в Азербайджане и предложил провести экстренное заседание парламентского Комитета, чтобы с помощью экспертов выяснить, насколько обоснована с финансовой и экономической точек зрения сегодняшняя дороговизна в республике.

Депутат Эльшан Мусаев поднял проблему сел в Загатала, пострадавших от мощных селевых потоков, которые нанесли местным фермерам колоссальный ущерб. Депутат призвал правительство активизировать работы по срочному строительству защитных дамб, а также рассказал коллегам о проблемах нескольких изолированных сел в Загатальском районе, лишенных нормальных дорог, интернета и даже сотовой связи. Запомнилась речь депутата Айдына Мирзазаде, отметившего недопустимость заявлений депутатов парламента Ирана, в которых демонстрируется неуважение к территориальной целостности Азербайджанской Республики. «Я призываю спикера парламента Ирана принять меры в отношении этих депутатов, - заявил возмущённый А.Мирзазаде. - Когда наш депутат Бахруз Магеррамов сделал непозволительный выпад в адрес Исламской Республики Иран, он был немедленно наказан дисциплинарной Комиссией. А иранские депутаты безнаказанно говорят об Азербайджане, что попало!..» Затем спикер Сахиба Гафарова сообщила, что стоящий в повестке дня пленарного заседания законопроект «О Дне Независимости» представлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Суть законопроекта - в предложении объявить 28 мая «Днем Независимости», а 18 октября – «Днем Государственной Независимости» Комментируя законопроект, представленный президентом Азербайджанской Республики, заместитель председателя парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев раскрыл причину, по которой так важно объявить 28 мая «Днем независимости».