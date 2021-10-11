Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров достигли соглашения о возобновлении работы консульств в обеих странах. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

"Они достигли соглашения о возобновлении работы консульств, - цитирует его агентство. - Я думаю, что в течение ближайших недель может последовать соглашение о нормализации отношений».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что на данный момент прошло пять раундов переговоров Тегерана и Эр-Рияда: четыре были проведены в Багдаде, один - на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, диалог сконцентрирован на двусторонних и региональных вопросах, включая ситуацию в Персидском заливе и Йемене.