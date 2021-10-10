Армения ищет альтернативу 2350 турецким товарам

Армения обнародовала для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) список из 2350 наименований турецких товаров, запрещенных к импорту, а также призвала партнеров по объединению заменить их.

Как сообщает российское издание «Взгляд», об этом заявил замминистра экономики Армении Варос Симонян, по его словам, некоторые производители ЕАЭС уже откликнулись на это предложение.

Отмечается, что Ереван запретил ввоз турецких товаров после военных действий в Карабахе. По мнению армянских экспертов, эмбарго необходимо продержать 3-4 года.